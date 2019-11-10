Haberler » Dünya » Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor - Haber

Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor

"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz.

10.11.2019 07:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 07:29Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor
"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için 'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz. Girişte küçük bir duvar halısı, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk portresi işlenmiş.

Ofis masasında yine üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı küçük bir bayrak ve Atatürk konulu kitaplar. Odaya girdiğimizde, yazarın yayın evinin internet sitesinde Dedola için neden "Türk aşığı, Kemalist devrimin hayranı" ifadelerini kullandığını daha iyi anlıyoruz.
Euronews.com'da Görüntüle

Mustafa Kemal Atatürk, Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
07:29 Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor
07:06 Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor
02:24 Şili'de protestocular üniversiteyi yaktı, kiliseyi yağmaladı
02:19 Trump Çok önemli başka bir transkriptimiz var
00:51 Karla kaplı parkın tadını çıkaran dev panda Sijia
00:14 Fransa'da üniversiteli genç kendini yaktı: Ölümümden Fransa'nın son 3 cumhurbaşkanı ve AB sorumludur
23:37 Trump, Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini de yayımlayacak
19:58 Çöpte köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu
19:25 Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı
19:04 Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 08:22:23