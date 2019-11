Atatürk, Atakum'da sevdiği şarkılarla anıldı

SAMSUN - Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, "Sevdiği Şarkılarla Atatürk" konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle sanatseverlerle buluşan 'Sevdiği Şarkılarla Atatürk' konserinde görkemli bir konsere imza attı. Volkan Sağlam'ın şefliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşen unutulmaz konsere Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Konserde, koronun ricası üzerine Başkan Deveci de final şarkılarında koroya katılarak Atatürk'ün sevdiği şarkılara eşlik etti.

75 kişilik dev koro, seslendirdiği 35 şarkıyla dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. "Sarı Zeybek", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Vardar Ovası", "Gel Gitme Kadın" gibi hep bir ağızdan söylenen eserler eşliğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sevdiği şarkılarla minnet ve saygıyla bir kere daha anıldı.

Konserde, koronun ricası üzerine final şarkılarını sahnede sanatçılarla beraber söyleyen Başkan Deveci, Atakum'da sanatın varlığının önemli bir güç olduğunu belirtti. Başkan Deveci, "Türklerin atası, seven, ağlayan, dünyanın en yürekli askeri, son yüz yılın liderinin aramızdan ayrılışının 81. yılı. O'nun sevdiği şarkıları söyledik. Biz de onunla ağlıyoruz. Atatürk, aşık olan, seven; insan Atatürk. Lider ve vatansever Atatürk. Zaten bu kavramlar bir insanda bütünleşebilirse, aşık olabilen insan ortaya çıkar. O da Atatürk işte. Volkan Sağlam, uzun süredir bu koroya emek veriyor. Bu koroda genç de var, 1970 doğumlu genç de var. Bu koro, Atakum'u en iyi temsil eden korolardan bir tanesi. Hepinizi kutluyorum. Atakum şarkılarla ve sanatla dolsun istiyoruz. Atakum'un önümüzdeki yıllarda sanatın her türlüsü en güzel şekilde temsil edilecek. Kentimiz, sanat ve kültür kenti olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.