Haberler » Güncel » Atatürk, Aydın'da anıldı - Haber

Atatürk, Aydın'da anıldı

Aydın'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı.

10.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:07Atatürk, Aydın'da anıldı

'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı. Yaşlısı genci, saatler 09.05'i gösterdiğinde  Atası için saygı duruşunda bulundu.

Aydın Valiliği önündeki Atatürk'ü anma törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerin konulması ile başlayan tören, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun dinletilmesiyle devam etti.  Atatürk Anıtı'nın iki tarafından meşale yakıldıktan sonra saat 09.05'de sirenler çalındı. Atatürk'ün 81 yıl önce gözlerini yumduğu anda tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da 2 dakika boyunca hayat durdu. Sirenlerin çaldığı sırada Aydın'da vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Kimi aracından inerek, kimisi balkonda kimisi de yolda durarak Ata'sı için saygı duruşunda bulundu.



Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Selim Köşger, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:01 Atatürk posterini onarıp boyadılar
17:06 Türkiye-Kazakistan İş Forumu
17:06 Irak hükümeti barışçıl gösterilere her türlü askeri müdahaleyi reddetti
17:06 Bangladeş ve Hindistan'daki Bulbul Kasırgası'nda 14 kişi öldü
17:05 Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 17:07:04