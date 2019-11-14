Haberler » Güncel » Atatürk, Aydın'da bir haftaya yayılan etkinliklerle anıldı - Haber

Atatürk, Aydın'da bir haftaya yayılan etkinliklerle anıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde bir haftaya yayılan etkinliklerle andı.

14.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:11Atatürk, Aydın'da bir haftaya yayılan etkinliklerle anıldı
Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde bir haftaya yayılan etkinliklerle andı.

Ata'ya saygı duruşu niteliğinde düzenlenen etkinliklerde onun sevdiği şarkılar, türküler seslendirildi; Aydınlı çocuklar Ata'yı anlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata'nın aziz hatırasını yaşatmak onun en sevdiği şarkılara yer verilen iki konser düzenledi. 10 Kasım akşamı Türk sanat müziği konseri düzenlenirken dün akşam da yine Atatürk'ün en sevdiği türkülere yer verilen Türk halk müziği konseri düzenlendi. Aydınlılar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserlere yoğun ilgi gösterdi.

Dün akşamki konserde Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahneye çıkarken koroyu şef Özcan Yılmaz yönetti.

7 Kasım akşamı da Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinin düzenlediği ve çocukların Atatürk'ün hayatından kesitler canlandırdığı bir etkinlik düzenlenmişti.

Diğer taraftan yine Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Aydınlılarla buluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Aydın'da öğrenim gören üniversite öğrencileri de Yukarı Görle-Arapapıştı Kanyonu rotasını yürüdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 81 yıl önce sonsuzluğa uğurlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir haftaya yayılan etkinliklerle andıklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi'yi ve silah arkadaşlarını minnet ve özlemle andıklarını söyledi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:47 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı
15:46 Hatay'da Bilim Fuarı açıldı
15:41 TBB Başkanı Feyzioğlu: "KHK ile ilgili çözüm, idari yargının en makul sürede en adil yargılamayı...
15:41 Malazgirt'te 'Bilgilendirme ve Değerlendirme' toplantısı
15:46 Bağlar'da sokaklar kadın personel tarafından temizlendi
15:29 Suriyeli fenomen Ömer Süleyman, Akçakale'de açtığı fırında parasız olanlara bedava ekmek dağıtıyor
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:48:53