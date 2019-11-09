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Atatürk az bilinen yönleriyle Kadir Has Üniversitesi'nde anıldı

Kadir Has Üniversitesi, 8 Kasım Cuma günü Cibali Kampüsü'nde Atatürk'ü Anma Töreni düzenledi.

09.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:34Atatürk az bilinen yönleriyle Kadir Has Üniversitesi'nde anıldı

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz'in açılış konuşmasıyla başlayan törende tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak da "Atatürk ve Çankaya Kitaplığı" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Kadir Has Üniversitesi Ulu Önder Atatürk'ü ölümünün 81. yıldönümünde düzenlediği bir törenle andı. Üniversitenin Cibali Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler de hazır bulundu. Törenin açılış konuşmasını yapan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz Atatürk'ü her yıl artan bir sevgi ve minnetle andıklarını söyleyerek, "Öncelikle sevgili önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81'inci yılında anmak için toplandığımız bu özel günde bizlerle olduğunuz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Döneminde iz bırakan düşünceleriyle, eserleriyle, erdemleriyle, başarıyla ulusuna ve insanlığa yön gösteren önder ve devlet insanı kim diye soracak olursanız, hiç kuşkusuz bu soruya verilecek ortak yanıt Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği askeri başarılarından sonra ülke için koyduğu çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefini bir var olma mücadelesine dönüştürmüş; uygarlığın en geniş anlamda devlet yönetiminde, ekonomik, kültürel ve fikir yaşamında evrensel boyuta tanımlayarak bugün, yarın ve gelecek on yıllarda bizimle insanlığa bir rehber oluşturmuştur" diye konuştu.


Kadir Has Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Toprak, Rektör, Güncel

Kaynak: Bültenler

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