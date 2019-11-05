Haberler » Güncel » Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı

Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı

Atatürk Baraj Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.

05.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:42Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı
Atatürk Baraj Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.
Vatandaşlar, Sitilce mevkisi yakınında bulunan Atatürk Baraj Gölü'nde suyun renginin koyu yeşil olduğunu görünce durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Göl suyundan numune alan yetkililer, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Alınan numunenin Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne gönderildiği ve renk değişiminin nedenin laboratuvarda yapılacak analiz sonucu belirleneceği öğrenildi.
Bu arada, bölgede herhangi bir toplu balık ölümüne rastlanmadığı bildirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:58 Freni boşalan TIR duvara çarptı, sürücüsü öldü
18:58 Dağcılar Şerafettin Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı
18:56 Barzani: "Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var"
18:51 Şehit Recep Eşiyok şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı
18:55 Uçuruma yuvarlanan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
17:09 Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor
5.11.2019 19:00:25