Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi - Haberler

Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi

Adıyaman'da 20 dönümlük alanda oluşan doğal nergis çiçeği tarlasının doğal SİT alanı olarak tescillenmesi bekleniyor.

23.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:33
Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi

Adıyaman 'da 20 dönümlük alanda oluşan doğal nergis çiçeği tarlasının doğal SİT alanı olarak tescillenmesi bekleniyor.


Aralık ayında açan ve Mart ayına kadar yaşamı süren, 'güzelliğin' çiçeği olarak bilenen Nergis (Fulya), kokusu ve görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Üçkayalar köyü sınırlarında, Atatürk Baraj Gölet'ine yakın 20 dönümlük tarlada yetişen doğal nergis çiçeği etrafa güzel kokular yayıyor.


Ortası sarı, kenarları beyaz olan nergisler doğa severlerin ilgisini çekiyor. Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri hem nergis bahçesinin fotoğrafını çekti hem de çevresine fidan dikti. Gökyüzünden drone kamerası ile görüntülenen nergis tarlası kendine hayran bıraktı. Kulüp üyeleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan, doğal nergis çiçeği tarlasının doğal SİT alanı olarak tescillenmesini ve buranın korunması gerektiğini dile getirdi. Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü Üyelerinden Mustafa Şenlik, Adıyaman coğrafyasında pek bilinmeyen nergis tarlasını görüntüleyerek farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.


Şenlik, "Farkındalık oluşturarak buranın SİT alanı ilan edilmesi için ön ayak olmak istedik. Bununla birlikte SİT alanı olmasını istediğimiz tarlanın çevresine de hep birlikte fidanlar dikeceğiz. Buranın doğal SİT alanı ilan edilmesi lazım. Çünkü Adıyaman coğrafyasında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde böyle bir yer yok. 20 Dönümlük nergis tarlasının insanlar tarafından tahrip edilmemesi, gelecek nesillere aktarılması adına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan burayı SİT alanı ilan etmesini bekliyoruz" dedi.


Nergis çiçeği güzelliği ve kokusu kadar faydalarıyla da belirtiyor. Nergisin geniz tıkanıklığını açtığı, cüzzam ve abraş hastalıklarına karşı faydalı olduğu, nergisin öğütülmüş kökünün sinirlere kadar ulaşmış olan yaraları iyileştirdiği, temizleyici özelliği olduğu, kaynatılıp suyu içildiği veya haşlanarak yenildiği zaman mideye faydalı olduğu, soğuktan meydana gelen nezleye karşı, rutubet ve safradan meydana gelen baş ağrısına karşı da faydalı olduğu biliniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf dün gece İstanbul’da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün gece İstanbul'da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haberler
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus doktordan Putin’i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor Haberler
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor

Son Dakika Güncel Haberleri

SunExpress, 13 Mart'tan beri yaklaşık 30 bin turisti evlerine ulaştırdı - Haber Suşehri'nde cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı - Haber Maltepe'de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek desteği - Haber Uzaktan eğitim başladı, ilk dersi Bakan Selçuk verdi - Haber Bakan Soylu'ya açıkça sordular: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor - Haber
Loading