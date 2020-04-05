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Atatürk Barajında doluluk oranı yüzde 85'in üzerine çıktı

Atatürk Barajında doluluk oranı yüzde 85'in üzerine çıktı Son yağışlarla birlikte Atatürk Barajındaki doluluk orayı yüzde 85'in üzerine çıktı.

05.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:24
Atatürk Barajında doluluk oranı yüzde 85'in üzerine çıktı
ŞANLIURFA - Son yağışlarla birlikte Atatürk Barajındaki doluluk orayı yüzde 85'in üzerine çıktı.
Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son bir ayda görülen şiddetli yağışlar, barajların doluluk oranını da arttırdı. Bölgenin en büyük barajı olan Atatürk Barajında da doluluk oranı yüzde 85'in üzerine çıktı. İleri ki günlerde barajdaki su sevisinin daha da yükselmesi bekleniyor. Atatürk Barajında geçen sene doluluk oranı yüzde 95'e çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Atatürk Barajında doluluk oranı yüzde 85’in üzerine çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Genel

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Atatürk Barajında doluluk oranı yüzde 85'in üzerine çıktı
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