Haberler » Güncel » Atatürk, Beylikdüzü'nde sevdiği şarkılarla anıldı - Haber

Atatürk, Beylikdüzü'nde sevdiği şarkılarla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beylikdüzü'nde sevdiği şarkılarla anıldı.

11.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:57Atatürk, Beylikdüzü'nde sevdiği şarkılarla anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'nde sevdiği şarkılarla anıldı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" etkinlikleri çerçevesinde BAKSM'de düzenlediği konserde Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği Korosu'nun söylediği şarkılar dinleyicilerden büyük alkış aldı. Oğuzhan Bolbol'un şefliğinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)'nde gerçekleşen konsere, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve vatandaşlar katıldı. "İzmir'in Kavakları, Vardar Ovası, Benim Yarim Gülüşünden Bellidir, Havada Bulut Yok, Çökertme" gibi hep bir ağızdan söylenen şarkı ve türküler eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk saygı ve şükranla anıldı.

"Manevi şahsiyatı önünde saygıyla eğiliyoruz"

Konserin sonunda seslendirilen İzmir Marşı'nın ardından sahneye çıkan ve notaların gücüne her zaman inandığını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "Bugün, bizim için çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı günün üzerinden 81 yıl geçmiş. Atatürk'ü bugün, sevdiği parçaları hep birlikte söyleyerek yad ettik. Ata'mızı özlemle, şükranla minnetle anıyor; manevi şahsiyatı önünde saygıyla eğiliyoruz. Atamızın fikirleri her zaman bizlerle birlikte olacak. O'nun fikrimizde ve kalbimizde yaşadığını her birimiz biliyoruz. Kesinlikle Mustafa Kemaller ölmez. İyi ki varsın Atam. Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerimizin ilk anından son anına kadar aramızda olan, bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime de saygı ve sevgilerimi sunuyor; yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:42 Ankara-msb rusya ile 4'üncü ortak kara devriyesi başladı
12:41 Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti
12:40 Bakan Kurum: "Yaklaşık 16 milyarlık yatırım yaptık"
12:40 Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti
12:40 İzmir'de 22 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
12:07 Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
11:55 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini ailenin dostu alacak
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:43:44