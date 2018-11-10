Atatürk, Bozyazı'da Düzenlenen Törenle Anıldı

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:07



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:07

Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümünde Bozyazı ilçesinde de düzenlenen törenle anıldı.Mersin'in Bozyazı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Hayati Taşdan ve diğer protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından, saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk Bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi."Yaptığı devrimlerle Türkiye'yi çağdaşlaştırmıştır"Buradaki törenin ardından meydanda bulunanlar Bozyazı Müftülük Konferans Salonu'na geçti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Sarıtaş, Atatürk'ün, dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bırakarak ayrıldığını, mensubu bulunduğu ulusu için canını ortaya koymaktan hiç çekinmediğini, her türlü zorluğa katlanarak kendini ulusuna adadığını, ileriyi gören bir lider olduğunu söyledi. Sarıtaş, "En büyük ideallerinden birisi de milli sınırlarımız içinde milli birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenmiş uygar bir toplum oluşturmaktı. Hür ve bağımsız ülke idealini gerçekleştirdikten sonra Türkiye'yi çağdaşlaştırmak için çağdaş medeniyet idealine yönelmiştir. Yaptığı devrimlerle de bunu gerçekleştirmeyi amaçlamıştır" dedi.Törende daha sonra 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koro 'Atatürk Oratoryosu'nu seslendirirken, ana sınıfı öğrencilerinin gösterisinin ardından öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği türkü ve şarkıları seslendirildi. 'Atatürk'ü Anma Haftası' dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Taşdan tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından, çekilen toplu resim ile tören sona erdi. - MERSİN