Atatürk Bulvarı genişletiliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi trafiği rahatlatmak için Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışması başlattı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Antalya Büyükşehir Belediyesi trafiği rahatlatmak için Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışması başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Carrefoursa Kavşağı arasındaki yol 2.5 metre genişletiliyor.
Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, etap etap gerçekleşecek çalışmalar kapsamında ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Carrefoursa Kavşağı arasındaki 600 metrelik bölümü genişletiyor. Orta refüj daraltılarak kuzey aksına bir şerit daha kazandırılacak. Yol 2.5 metre genişleyecek. Kavşağı yakın yerde şerit sayısı beşe yükselecek. Yapım çalışmalarının ardından yol asfaltlanacak, bordür ve yol çizgisi yapılacak. Şerit genişletme çalışmalarının yanı sıra ASAT ekipleri de yol üzerinde yağmur suyu drenaj hatlarını yenileme çalışması gerçekleştiriyor.
Yetkililer, yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarının Atatürk Bulvarı boyunca devam edeceğini belirterek, çalışmaların sonrası etaplarının Türkay Otel Kavşağı, 353 ile 323 sokağın birleştiği kavşak, Boğaçay üzerindeki kavşak ve Akdeniz Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşeceğini ifade etti. - ANTALYA
Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, etap etap gerçekleşecek çalışmalar kapsamında ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Carrefoursa Kavşağı arasındaki 600 metrelik bölümü genişletiyor. Orta refüj daraltılarak kuzey aksına bir şerit daha kazandırılacak. Yol 2.5 metre genişleyecek. Kavşağı yakın yerde şerit sayısı beşe yükselecek. Yapım çalışmalarının ardından yol asfaltlanacak, bordür ve yol çizgisi yapılacak. Şerit genişletme çalışmalarının yanı sıra ASAT ekipleri de yol üzerinde yağmur suyu drenaj hatlarını yenileme çalışması gerçekleştiriyor.
Yetkililer, yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarının Atatürk Bulvarı boyunca devam edeceğini belirterek, çalışmaların sonrası etaplarının Türkay Otel Kavşağı, 353 ile 323 sokağın birleştiği kavşak, Boğaçay üzerindeki kavşak ve Akdeniz Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşeceğini ifade etti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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