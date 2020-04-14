Atatürk büstünü çalan kişilerden 2'si yakalandı
Gaziantep'te bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan 3 kişiden 2'si yakalandı.
14.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:00
Olay, 11 Nisan 2020 Cumartesi günü Gaziantep'te bir okulda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının ilk günü okulun bahçesine gelen 3 kişi, Atatürk büstünü çaldı. Olay günvelik kameralarına yansırken, harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimlikleri tespit edilen 3 kişiden 2'sini yakaladı. Şahısların hurdacıya sattığı büst ise bulunarak teslim alındı.
Üçüncü şahsı arama çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, 3. Sayfa