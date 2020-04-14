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Atatürk büstünün çalınma anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünün çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı.

14.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:11
Gaziantep 'te, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünün çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Nisan'daki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda zanlılardan 2'si gözaltına alındı.
Hurdacıya satıldığı belirlenen Atatürk büstü ise polis ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. Atatürk büstünün çalınma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Güncel
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