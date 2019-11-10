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Atatürk Büyükçekmece'de anıldı

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında Büyükçekmece'de düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:22Atatürk Büyükçekmece'de anıldı
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında 'de düzenlenen törenle anıldı. Tören sonrasında Atatürk'ün Selanik'teki evinin birebir kopyası olacak olan 'Atatürk Evi'nin tanıtımı yapılarak, protokol imzalandı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Büyükçekmece'de törenle anıldı. Törende Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Cumhuriyet Meydanı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Büyükçekmece Belediye Binası'nda 107 çocuğun el emeği resimlerinin bulunduğu 'Hayalimdeki Atatürk' isimli sergi vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaret kapsamında protokol üyeleri, çocuklara üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu defter hediye etti. Son olarak çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Atatürk'ün Selanik'teki evi birebir olarak inşa edilecek

Atatürk'ü anma programı kapsamında gerçekleştirilen bir dizi etkinlikten sonra Atatürk'ün Selanik'te doğmuş olduğu evinin birebir ölçülerle Büyükçekmece'ye yapılması için Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece İmar ve Eğitim Vakfı arasında protokol imzalandı. 'Atatürk Evi'nin tanıtım programında evin avlusuyla birlikte içindeki odaların Selanik'teki ile birebir aynı ölçülerde inşa edileceği dile getirildi.

"Atatürk müzesi olarak halkımızın emrine sunacağız"

Atatürk'ün Selanik'teki evini birebir ölçülerle Büyükçekmece'ye müze olarak kazandıracaklarını dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "81'inci ölüm yıl dönümünde ebediyete intikal eden dünyanın en büyük matematikçisi, siyasetçisi, asker, bilim adamı en büyük Ata'ya biz sahibiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sıradan bir asker olmadığını, bize emanet etmiş olduğu Cumhuriyet ile ortaya koymuştur. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bütün şehitlerimizi ve kahramanlarımızı şükranla anıyoruz. Atamızın doğmuş olduğu evi birebir ölçülerde Büyük Atatürk Parkı içerisinde inşa edeceğiz. Selanik'teki evi aynen, avlusuyla, etrafındaki rengiyle, taşıyla buraya taşıyacağız. Atatürk müzesi olarak önce gençliğimize, daha sonra ebedi olarak halkımızın emrine sunacağız" dedi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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