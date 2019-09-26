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Atatürk caddesi'nin yağmur suyu hattı yenilendi

HATSU, Antakya Vali Göbeği Alanı ve Kavaslı Katlı Kavşağı arasında yapılan beton asfalt çalışmaları öncesinde yağmur suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

26.09.2019 13:34Atatürk caddesi'nin yağmur suyu hattı yenilendi

Biriken yağmur sularının hızlı şekilde tahliye edilmesi adına asfalt yapılacak mevkide yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirildiğini belirten HATSU, yağmur suyu hattı olmayan noktalara tahliye hattı çekildiğini ve yetersiz kalan hattın ise daha büyük ebatlardaki borularla yenilendiğini aktardı.

Ürgenpaşa ve Kanatlı mahallelerinde yapılan çalışma kapsamında 300 ve 400'lük betonarme borularla 650 metre hattın çekildiğini aktaran Genel Müdürlük, yapılan çalışma ile yağmur yağışları ile suların daha hızlı tahliye edileceğini vurguladı.

İdare, teknik personel denetiminde gerçekleştirilen çalışmada 2 kepçe, 3 kamyon, 1 paletli ekskavatör ve 5 personel görev yaptığını aktardı.


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Kaynak: Bültenler

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