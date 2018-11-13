Atatürk Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı

13 Kasım 2018 Salı 16:45



13 Kasım 2018 Salı 16:45

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.2018 Yılı hastane afet ve acil durum planı kapsamında, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Afet ve UMKE Biriminin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta hastane koridorlarında hareketli dakikalar yaşandı. Plan Hazırlama Komisyonunda bulunan Hastane Yöneticilerinin, Saha Koruma, Kurtarma ve Tahliye Ekiplerinin tamamının aktif katılımı ile tatbikat öncesi hazırlanan senaryo gerçekleştirildi. İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis personelleri iş birliği ile yapılan tatbikatta senaryo gereği yoğun bakımda tedavi gören hastalar ile servis çalışanları tahliye edildi.Başhekim Ali Vefa Sayraç, olası bir Yangın durumunda Krize Müdahale Yönetiminin nasıl yapılacağı, konularının tatbik edildiğini söyledi. Hastanede çıkabilecek olası bir yangına karşı hazır olunması için tatbikatın yapıldığını, olası bir yangına karşı bütün teknik önlemlerin alındığını, çalışanların düzenli aralıklarla eğitildiğini belirten Sayraç, tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. - ANTALYA