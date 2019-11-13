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Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askerlerin Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Göksel Kaya'ya selam durduğu fotoğrafın 2011 yılında çekildiği ortaya çıktı.

13.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:13

Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Göksel Kaya'nın sosyal medyada elden ele dolaşan bir fotoğrafı büyük tartışma yaratmıştı. Fotoğrafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askerlerin Kaya'ya selam durduğu görülüyordu.

MONTAJ OLDUĞUNU SAVUNANLAR VARDI

Tartışma yaratan fotoğrafı paylaşan kullanıcılardan biri "Mevsimlik şaklabana selam duran bu rütbeliler için yasal işlem başlatılmalı" ifadelerine yerdi. Bazı kullanıcılar da fotoğrafın montaj olduğunu öne süren yorumlarda bulundu.

FOTOĞRAF GERÇEK ANCAK ESKİ TARİHLİ

Yapılan araştırmalar neticesinde fotoğrafın 11 Eylül 2011 yılında Balıkesir'in ilçesi Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yıl dönümü kutlamalarında çekildiği ortaya çıktı. 2011 yılında gemiyi ziyaret eden heyet içinde Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Göksel Kaya da vardı. TCG Bodrum isimli gemiye yapılan ziyaret sırasında çekilen diğer fotoğraflar incelendiğinde de Göksel Kaya net olarak görülebiliyor.

İşte o ziyaretten diğer kareler;

Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Göksel Kaya, Türkiye, Güncel


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