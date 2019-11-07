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Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'nın, 10 Kasım yaklaşırken asker üniformasıyla sokak sokak gezmesi tepkilere neden oldu. Bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Bu adama biri dur demeli artık." diyerek tepki gösterdi.

07.11.2019 23:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:00

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle bazı kesimlerin sempatisini kazanan tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'nın 10 Kasım'a sayılı günler kala sokaklarda asker üniformasıyla gezmesi tepkilere neden oldu.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Tek özelliği Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği olan Göksel Kaya, son dönemde yaptıklarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle son olarak paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Asker kıyafeti giyerek halkın arasına karışan Kaya, poz verip şöhretin tadını çıkardı.

Söz konusu fotoğrafa sosyal medyadaki bazı tepkiler şu şekilde:

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

Mustafa Kemal Atatürk, Göksel Kaya, Güncel


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