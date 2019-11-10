Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor

Tek özelliği Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği olan Göksel Kaya, son dönemde yaptıklarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Kaya'ya, Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümünde de sert mesajlar geldi. 29 Ekim'deki kutlamalarında vatandaşları selamladığı videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini sürdürdü.

ELEŞTİRİ OKLARI KAYA'NIN ÜZERİNDE

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle bazı kesimlerin sempatisini kazanan tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'nın 10 Kasım'a sayılı günler kala sokaklarda asker üniformasıyla gezmesi tepkilere neden oldu. 29 Ekim'deki kutlamalarda vatandaşları selamlayan Kaya'nın videolarını, 10 Kasım'da çekilmiş gibi paylaşan sosyal medya kullanıcıları sert mesajlarla paylaşıma tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşıma sosyal medyadaki tepkiler şu şekilde:

"ATATÜRK'E BENZERLİĞİNİ İSTİSMAR EDİYOR"

Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Atatürk kılığına bürünen Göksel Kaya'nın bu benzerliğini istismar ettiğini açıkladı.

ADD Genel Başkan Altınışık, Kaya'nın Atatürk'ü istismar ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Atatürk'ü anlatan filmde onu oynamak ayrı, Atatürk gibi gezmek ayrı. Sanatsal olarak Atatürk'ü canlandırmaya sözümüz yok. Ama bu, Atatürk'e benzerliğini ticari yöne çekti. Her gün yapılan bir mesleğe ve ticari faaliyete dönüştürdü. Biz Kaya'yı asla çağırmıyoruz. Atatürk rolüne bürünmüş insanlara ihtiyacımız yok. Atatürk'ün görüşlerine sahip insanlara ihtiyacımız var. Atatürk'e söylenecek söz ve övgüleri, ona benzeyen birine yapmış olmakla, şekilcilik yapmış olursunuz. Biz şekilciliğe karşıyız."