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Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen belediye birim müdürü açığa alındı

Kocaeli'de, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında idari soruşturma başlatılan Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mevlüt A'nın açığa alındığı bildirildi.

30.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:04 Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen belediye birim müdürü açığa alındı
Kocaeli'de, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında idari soruşturma başlatılan Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mevlüt A'nın açığa alındığı bildirildi.
Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada, Mevlüt A'nın sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiğinin tespit edildiği belirtildi.
Geçen günlerde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde Mevlüt A'nın sosyal medya hesabından Atatürk hakkında, 5816 sayılı kanuna aykırı paylaşımda bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, hakaretamiz bu paylaşımların kurum tarafından da kabul edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Mevlüt A'nın başkanlık makamının talimatıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi E/k bendi gereğince açığa alındığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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