Atatürk'e Hakaretten Tutuklanan Üniversiteli Kız, Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni sırasında "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı. Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz" diye bağıran üniversite öğrencisi Emine Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahin'in tutuklanmasına avukatlarının itirazını değerlendiren Edirne 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Emine Şahin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİNDE ATATÜRK ALEYHİNE SÖZLER SARF ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde Edirne'deki anma törenleri sırasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Emine Şahin, alanda, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı. Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz" diye bağırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Şahin, emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şahin'in tutuklanmasına avukatları itirazda bulundu. Edirne 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa yapılan itirazı değerlendirip, Emine Şahin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.