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Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi

Atatürk'e olan benzerliğini istismar ettiği öne sürülen Göksel Kaya, yaptığı son hareketle yine eleştirilerin odağı oldu. Kaya, giydiği asker üniforması ile ata binerek İzmir sokaklarında dolaştı. Kaya'ya sosyal medyada tepki yağdı.

11.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:56

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğini istismar ettiği öne sürülen oyuncu Göksel Kaya, bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Daha önceleri Atatürk'ü taklit etmekle ve bunu istismar etmekle suçlanan oyuncu, suçlamalara aldırmadan yaptığı son hareketle yine tepki çekti.

Geçtiğimiz 10 Kasım günü Atatürk'ün giydiğine benzer bir frak giyerek halkı selamlama gafletinde bulunan Kaya, ortaya çıkan yeni görüntülerde askeri üniforması giyerek at üzerinde geziyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kaya'nın artık bu hareketlerine bir son vermesi gerektiğini düşünen sosyal medya kullanıcıları olaya tepkilerini gösterdi.

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şu şekilde:

AtatürkAtatürk'e benzeyen Göksel Kaya, kendisini eleştirenlere yanıt verdi

Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi

Mustafa Kemal Atatürk, Göksel Kaya, Güncel


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