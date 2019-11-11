Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğini istismar ettiği öne sürülen oyuncu Göksel Kaya, bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Daha önceleri Atatürk'ü taklit etmekle ve bunu istismar etmekle suçlanan oyuncu, suçlamalara aldırmadan yaptığı son hareketle yine tepki çekti.

Geçtiğimiz 10 Kasım günü Atatürk'ün giydiğine benzer bir frak giyerek halkı selamlama gafletinde bulunan Kaya, ortaya çıkan yeni görüntülerde askeri üniforması giyerek at üzerinde geziyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kaya'nın artık bu hareketlerine bir son vermesi gerektiğini düşünen sosyal medya kullanıcıları olaya tepkilerini gösterdi.

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şu şekilde: