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Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunda ADÜ'den büyük başarı

ADÜ öğrencileri, Muğla Sıtkı koçman üniversitesin'de düzenlenen 27. Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu'na 11 sporcu ile katılarak önemli dereceler elde etti.

14.11.2019 00:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:58Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunda ADÜ'den büyük başarı
ADÜ öğrencileri, Sıtkı koçman üniversitesin'de düzenlenen 27. Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu'na 11 sporcu ile katılarak önemli dereceler elde etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 27. Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu düzenlendi. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen organizasyona Adnan Menderes Üniversitesi Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri katıldı. Yarışlara ADÜ'den toplam 11 sporcu katıldı. 4 bin metre kadınlar kategorisinden birinci Rahime Tekin, ikinci Dilan Atak, beşinci Gülbahar Çetin oldu. 7 bin metre erkekler kategorisinde ise Mehmet Ali Şahin ikincilik elde etti. sporcuları ADÜ SBF Dekan Yardımcısı ve BESYO Müdürü Doç. Dr. Reşat Kartal, Rekreasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Güreş ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Bölümü Öğr. Gör. Hüseyin Büyükçoban da yalnız bırakmadılar.

Yakalanan başarıyı değerlendiren Kartal, "Her yıl yapılan geleneksel Atatürk'ü anma yol koşusuna, üniversitemiz olarak katılarak 'ı temsil ettik ve Ulu Önderimiz Atatürk'ü anma faaliyetinde bulunmanın gururunu yaşadık. Aynı zamanda Aydın ADÜ olarak kadınlarda ve erkeklerde takım olarak birincilikler alıp Aydınımıza bu anlamlı günün anısına kupalarla dönmenin mutluluğunu yaşadık. Bize bu imkanı sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür ederiz. Ayrıca emeği geçen hoca ve öğrencilerimizi tebrik ederek teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Muğla, Spor

Kaynak: İHA

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