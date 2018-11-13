AK Parti Çorlu
İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, ilçedeki Atatürk
heykeline yapılan saldırıya, "Yüreğimizdeki Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet'e bağlılığımızı kimsenin yıkmaya gücü yetmeyeceğini beyan ederim. Bizler, Atatürk'e ve onun fikirlerine daha sıkı sarılacağız." sözleriyle tepki gösterdi. Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline yapılan saldırı, AK Parti ve CHP
tarafından kınandı.
AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Uylaş, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Atatürk heykeline elindeki baltayla zarar veren ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin gözaltına alındığını anımsattı.
Olayı "çirkin" olarak değerlendiren ve üzülerek medyadan takip ettiğini ifade eden Uylaş, "Üzülerek belirtmeliyim, bu ve buna benzer çirkin provokatif eylemler hemen hemen her seçim sürecinde karşımıza çıkmaktadır." dedi.
Atatürk'ün, Türkiye
'nin kurtarıcısı ve çağdaş bir medeniyet olmayı hedefleyen laik, demokratik Cumhuriyet'in kurucusu olduğuna işaret eden Uylaş, şunları kaydetti:
"Yüreğimizdeki Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet'e bağlılığımızı kimsenin yıkmaya gücü yetmeyeceğini beyan ederim. Bizler, Atatürk'e ve onun fikirlerine daha sıkı sarılacağız. Bu menfur saldırı arkasına sığınarak kendisine siyasi rant yaratanlara fırsat vermeyeceğimizi, yapanların yaptıranların kimler olduğu konusunda sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz. Saldırının bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını, saldırganın ve varsa arkasındaki güçlerin de en kısa sürede adli birimlerimiz tarafından cezalandırılmasını diliyor, bu olayın takipçisi olacağımıza siz değerli kamuoyu önünde söz veriyoruz."
CHP'liler anıt önünde açıklama yaptı
CHP üyeleri de olaya tepki amacıyla anıt önünde basın açıklaması yaptı.
CHP Tekirdağ Milletvekili
İlhami Özcan Aygün, yaptığı açıklamada, saldırıyı yapan kişinin yakalandığını artık işin yargıda olduğunu ifade etti. Edirne
'de de 10 Kasım
töreni sırasında benzer bir olayın yaşandığını anımsatan Aygün, bu tür durumların son kez yaşanıyor olmasını dilediklerini kaydetti.
Çorlu,Ak Parti,Mustafa Kemal Atatürk