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Atatürk ebediyete intikalinin 81. yılında özlemle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Düzce'de de saygı ve özlemle anıldı.

10.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:15Atatürk ebediyete intikalinin 81. yılında özlemle anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde 'de de saygı ve özlemle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete göç etmesinin üzerinden 81 yıl geçmesine rağmen tüm yurtta ve Düzce'de özlem, minnet ve şükranla anılıyor. 1938'den bu yana kaybetmenin acısı halen yaşanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikali'nin yıldönümünde Düzce'de ki resmi program Anıtpark Meydanında yapıldı. Törene Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, BARO Başkanı Avukat Azade Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, resmi kurum yöneticileri, askeri erkan ve emniyet müdürlüğü personeli ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Düzce AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve il Jandarma Komutanlığı'na ait araçlar Ata'nın hayata gözlerini umduğu 09.05'de sirenlerini 2 dakika boyunca çaldılar. Bayraklar yarıya indirilirken çocuklardan 70 yaşında ki teyzeye, memurlardan, temizlik işçilerine kadar bütün Düzceliler saygı duruşunda durarak Ulu Önder Atatürk'ü andılar.

Tören saygı duruşunun tamamlanması ile sona erdi. - DÜZCE

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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