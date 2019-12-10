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Atatürk Ev'inde yapılan bakım ve onarım bitti

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi için geldiği Erzurum'da 9 Temmuz 1919-29 Ağustos 2019 tarihileri arasında 52 gün süreyle kaldığı tarihi Atatürk Evi Müzesinde yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmaları sona erdi.

10.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:34Atatürk Ev'inde yapılan bakım ve onarım bitti
Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi için geldiği Erzurum'da 9 Temmuz 1919-29 Ağustos 2019 tarihileri arasında 52 gün süreyle kaldığı tarihi Atatürk Evi Müzesinde yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmaları sona erdi.

Atatürk Evi Müzesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Müze Müdürü Hüsnü Genç, Tarihi Atatürk Evinde yapılan çalışmalar neticesinde sağlıklı olarak çalışmayan ısıtma sistemleri ve kamara sistemleri yenilendi. Yapılan bu bakım, Onarım ve tadilat sayesinde Atatürk Evine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz Erzurum'da uzun süren kış mevsimi dolayısıyla sıcak ve nezih bir ortamda gezmelerini sağladıklarını belirtti.

Atatürk Evi Müzesi için yeni bir tanıtım filmi hazırlandığını belirten Hüsnü Genç ayrıca tanıtıcı yeni broşürlere geçildiğini belirtti. Milli Mücadelenin mayalandığı Atatürk Evi Müzesinin ücretsiz ziyaret edildiğini ve Müzeye tüm vatandaşlarımızı beklediğini açıkladı.

Müze Müdürü Hüsnü Genç Atatürk Evi Müzesinde yapılan çalışmalarda her zaman desteklerini esirgemeyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek'e ve Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Güven Yavuz'a teşekkür etti. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: İHA

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