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Atatürk Evi yeniden açılıyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki haftadır kapalı olan Atatürk Evi, yeniden ziyarete açılıyor.

12.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:48Atatürk Evi yeniden açılıyor
'ın ilçesinde iki haftadır kapalı olan Atatürk Evi, yeniden ziyarete açılıyor.

Personel eksikliği nedeniyle iki haftadır ziyarete kapalı olan Muratlı Atatürk Evi, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından personel görevlendirilmemesi yüzünden kapanmıştı. Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, belediyeden orada çalışmak üzere bir personel görevlendirilmesi için resmi yazıyı yazdı. Atatürk Evi'nin yeniden ziyaretçilere açılması bekleniyor. 23 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması metnindeki göçmen mübadeleleri maddesi gereğince; 1934-1935 yıllarında Bulgaristan'dan gelen Türklerin bir kısmının Muratlı ilçesinde yeni iskan alanları inşa ettirilerek yerleştirilmeleri bizzat Atatürk tarafından emredilmişti. Muratlı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki ev de zamanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk misafir olarak kalmıştı. Muratlı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yer alan ev, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1988 yılında tescil edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılarak; 2005 yılında 'Atatürk Evi' olarak restore edilmişti.

Diğer taraftan, Muratlı Atatürk Evi'ne belediyeye bağlı şirket üzerinden Sebahattin Tarakçı isimli işçinin görevlendirildiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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