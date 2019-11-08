Haberler » Magazin » Atatürk filmi için kamera karşısına geçtiler - Magazin

Atatürk filmi için kamera karşısına geçtiler

Hayatlarını 10 yıldır Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde sürdüren ünlü tiyatro sanatçısı Altan Karındaş ve opera sanatçısı Mithat Demokan, hastalıklarına rağmen Atatürk filmi için kamera karşısına geçti.

08.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:09 Atatürk filmi için kamera karşısına geçtiler
Hayatlarını 10 yıldır Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde sürdüren ünlü tiyatro sanatçısı Altan Karındaş ve opera sanatçısı Mithat Demokan, hastalıklarına rağmen Atatürk filmi için kamera karşısına geçti.

Marmaris Belediyesi, Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla 1 dakikalık film çekti. Belediyenin huzurevinde ikamet eden usta tiyatrocu Altan Karındaş ve opera sanatçısı Mithat Demokan'ın rol aldığı reklam filmi büyük ilgi gördü.

Altan Karındaş ve Mithat Demokan, 10 senedir Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi'nde hayatlarını sürdürüyor. 90 yaşındaki Karındaş ve 95 yaşındaki Demokan; yaşlılıktan kaynaklı ciddi rahatsızlıklar geçirmelerine rağmen Atatürk ile ilgili bir film teklifi gelince hastalıklarını unutup yıllar sonra kamera karşısına geçti.

Yüksek ateşi olmasına rağmen çekimlere 'evet' diyen Altan Karındaş, "Atatürk için elbette ayağa kalkacağım. Ne kadar hasta olursam olayım, ne kadar zorlanırsam zorlanayım bu filmi çekmek benim için büyük bir gurur" dedi. Mithat Demokan ise "Çocuklar filmin teklifini sunduklarında tereddütsüz kabul ettim" diye konuştu.

Serkan Göknur'un yönetmenliğini yaptığı filmde yatağında ağır hasta bir biçimde yatarken eşine 'vakit geldi mi' diye soran ve hemşiresinin itirazına rağmen saat 9'u 5 geçe saygı duruşu için ayağa kalkan bir kadını canlandıran Altan Karındaş ve onun eşini oynayan Mithat Demokan'ın performansı ayakta alkışlandı. - MUĞLA

Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris Belediyesi, Magazin

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Magazin Haberleri
18:20   SAMDOB'dan Atatürk'ü anma konseri
18:20   Altın Portakal'ı 23 bin 660 kişi izledi
18:04   Atatürk filmi için kamera karşısına geçtiler
18:00   MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?
17:00   "Çok Güzel Hareketler 2"den Selda Bağcan sürprizi
18:00   MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?
16:14   Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim!
16:02   Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız
15:23   Cengiz Kurtoğlu'nun Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşımı hayranlık uyandırdı
14:06   Arka Sokaklar'ın efsane oyuncusu Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
8.11.2019 19:18:10