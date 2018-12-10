Atatürk, Galata ve Haliç Metro Köprüleri Gece Deniz Trafiğine Açılacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:02



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:02

Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılacağı bildirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11 Aralık Salı 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.Aynı zamanda; Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, 02.30-03.30 arasında deniz trafiğine açılacak.Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü'nü kullanmaları isteniyor.