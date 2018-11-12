12 Kasım 2018 Pazartesi 10:13



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:13

Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından Atatürk haftası nedeniyle satranç turnuvası düzenlendi.Cumhuriyetin kurucusu Ulu Onder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle satranç turnuvası düzenlendi. 45 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalya verildi. 10 yaş ve üzeri kategoride, birinci Hakan Kaya, ikinci Serkan Kaya, üçüncü Sait Can Aksoy, 14 yaş ve altı kategorisinde birinci Kazım Kaya, İkinci Sıtratul Muntaha Nasif, üçüncü, Yusuf Demir, Açık kategorisinde birinci Mehmet Karaca, ikinci Arda Çekilmez, üçüncülüğü ise Murat Bostancı kazandı. Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen ile satranç eğitmenleri tarafından verildi - KİLİS