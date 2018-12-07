Atatürk Havalimanı apronunda 'Engelsiz Yaşam' semineri

07 Aralık 2018 Cuma 13:52



07 Aralık 2018 Cuma 13:52

Atatürk Havalimanı apronunda 'Engelsiz Yaşam' semineriİSTANBUL - Türk Hava Yolları'na yer hizmetleri veren Turkish Ground Sevices(TGS), Atatürk Havalimanı apronunda engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmada bilinç oluşturmak için özel bir seminer düzenledi. Türk Hava Yolları'na yer hizmetleri veren Turkish Ground Sevices(TGS), 'Farkında ol! Engelsiz yaşama destek ol!' sloganıyla engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmada bilinç oluşturmak için özel bir etkinliğe imza attı. Bünyesinde toplam 300 engelli çalışanın bulunan TGS, bu kapsamda, Atatürk Havalimanı apronunda bulunan harekat binası konferans salonunda seminer düzenlendi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Başakşehir Belediyesi Engelliler Müzik Grubu üyeleri de konser verdi. Görme ve işitme engelli Ali Şerafettin Köksal da etkinlikte el emeğiyle yaptığı maketleri sergiledi. Seminere, TGS'de bünyesindeki çok sayıda engelli personel de katıldı."Engelli farkındalığını oluşturmaya çalıştık"Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bu haftaya yaymış olduğumuz engelli farkındalığını oluşturmaya çalıştık. TGS bu konuda çok hassas bir kurum. Yüzde 3 engelli çalıştırma kotasını doldurmaya gayret ediyor ve çalıştırdığı engelli en verimli şekilde kullanıyor. Bununla ilgili analizler. Hangi işte daha verimli olurlar, onları değerlendiriyor.Engellilerin iş hayatında sosyalleşmesine vurguEngelli bireylerin iş hayatına girmesiyle birlikte sosyalleştiğini ve kendi ayaklarının zerinde durabildiklerine dikkat çeken Ayhan Metin, TGS'de çalışan otizmli bir bireyi örnek göstererek, "Okan Ertem otizmli genç arkadaşımız. Annesinin bize yazdığı mektubu okudum. Okan'ın annesinin dediği şu; 'Çocuğumuzu bir şekilde yetiştirdik, okuttuk ama eğer bir işe girmezse ve sosyalleşmezse yine bize bağımsız hale gelmeye başlayacak'. TGS Okan'ı kabul etti, işe aldı çalıştırmaya başladı ve Okan'ın ve ailesinin bütün hayatı değişti. Bir işe girmekle değişiyor mu? Evet karanlıktan aydınlığa çıktı" şeklinde konuştu.