Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı

Nisan ayında İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerinin hızlanmasının ardından boşa çıkacak Atatürk Havalimanı arazisine Millet Bahçesi yapılacağı açıklanmıştı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, arazide kurulacak 11 milyon m²'lik Millet Bahçesi içinde bir fuar ve kongre merkezi oluşturmak istediklerini söylerken projeye ilişkin en net görsel de ortaya çıktı.

5 YILDA 75 MİLYAR DOLAR BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYOR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yılda 13 milyon olan turist sayısını 22 milyona çıkarmak için dev projelere imza atmaya hazırlanıyor. Yenikapı'da yapılacak kruvaziyer limanından İstanbul'a giriş yapacak zengin turistler normal turiste göre beş katından fazla harcama yapacak. Bu para, taksiciden başlayarak esnafa, lokantacıya dağılacak ve İstanbul ekonomisine katkı yapacak.

İstanbul'un şu anda yıllık 232 milyar dolar olan yıllık gelirini 5 yıl sonunda yaklaşık 75 milyar dolar büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, "75 milyar dolar, her yıl ortalama 15 milyar dolarlık gelir artışı anlamına geliyor. Turizm de bu gelir artışında önemli bir yer tutacak. Bir turist ortalama 650 dolar harcama yapıyor. Oysa ki kruvaziyer ile gelen turistin harcaması 2000 ile 5000 dolara tekabül edecek" dedi.

"FAZLADAN 3 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ SAĞLAYACAK"

Fuar ve kongre turizmine de özel önem vereceklerini de sözlerine ekleyen Binali Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nın arazisine kurulacak 11 milyon m²'lik Millet Bahçesi içinde bir fuar ve kongre merkezi oluşturmak istediklerini söyledi.

Avrupa'nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay almak ve İstanbul'da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alanın, 60 yeni fuara zemin hazırlayacağını her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlayacağını belirten Yıldırım, "Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak. Fuarlar, ihracata yüzde 20 oranında katkı yapıyor. İhracatımızın 35 milyar doları bu fuarlarla sağlanıyor. Yeni fuar alanlarımızla gelecek 5 yılda iş turizmine yıllık 5 milyar dolar, kent ekonomisine 9.5 milyar dolar ve ihracata 50 milyar dolar destek olunacak. 400 milyon lira harcamayla kurulacak fuar, doğrudan 3.300 kişiye dolaylı olarak da 26 bin kişiye iş sağlarken kent ekonomisine de yılda 9 milyar lira katkı sağlayacak" açıklamasını yaptı.

PROJENİN GÖRSELİ ORTAYA ÇIKTI

Yıldırım'ın açıklamalarıyla birlikte havalimanı arazisine yapılacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Kongre Merkezi'ne ilişkin projenin en net görseli de ortaya çıktı. 11 milyon m²'lik Millet Bahçesi'nin içerisinde çok sayıda sosyal aktivite alanlarının yanı sıra kongre ve fuar merkezi ve küçük bir pist ve uçak park alanları da bulunuyor. (Yeni Şafak)