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Atatürk Havalimanı'da bekleyen uçaklar havadan fotoğraflandı

ATATÜRK Havalimanı apronunda bekleyen uçaklar havadan fotoğralandı.

02.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:47
Atatürk Havalimanı'da bekleyen uçaklar havadan fotoğraflandı
ATATÜRK Havalimanı apronunda bekleyen uçaklar havadan fotoğralandı.

Türkiye 'de koronavirüs önlemleri kapsamında yurtiçi ve yurdışı çok sayıda uçuş iptal edildi. Uçuş yapamayan uçaklar da sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından sadece kargo, askeri ve özel uçuşların yapıldığı Atatürk Havalimanı iptal olan uçuşlar nedeniyle uçak parkına döndü. Havadan çekilen fotoğraflarda  Atatürk Havalimanı'nın terminal kapılarının yanı sıra apronun büyük bir kısmına uçakların park edildiği görüldü. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmaya başlamasının ardından, önlemler kapsamında yurtdışı ve yurtiçi seferlerde kısıtlamaya gidilmişti.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Güncel
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