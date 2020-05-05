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ATATÜRK HAVALİMANI'DAKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin kaba inşaatı tamamlandı.

05.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:49
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin kaba inşaatı tamamlandı. Hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 hafta içinde biteceğini açıkladığı Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatının son durumu havadan görüntülendi. Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. Havadan çekilen görüntülerde bazı açık alanların ağaçlandırıldığı görülüyor. Hastane inşaatının 28. gününde bina bölümlerinin yer aldığı kaba inşaat büyük oranda tamamlandı. 45 günde bitirilmesi planlanan hastane için işçiler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ATATÜRK HAVALİMANI’DAKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Güncel, Haber

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