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Atatürk Havalimanı içinde başlayan çalışmalar havadan fotoğraflandı

ATATÜRK Havalimanı içinde başlayan hastane inşaatı çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı.

09.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:45
Atatürk Havalimanı içinde başlayan çalışmalar havadan fotoğraflandı

İstanbul DHA - ATATÜRK Havalimanı içinde başlayan hastane inşaatı çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe 'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini söyledi. Açıklamanın ardından ilk olarak Atatürk Havalimanı'nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok  sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yaptı. İş makineleri dün öğleden sonra ise Atatürk Havalimanı'na geçti. Buradaki çalışmalar bugün de devam ediyor. Çalışmalardaki son durum havadan da fotoğraflandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Sancaktepe, İstanbul, Güncel
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