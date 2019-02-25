Atatürk Havalimanı ile Londra Heathrow Arasında Yolcu Trafiği Bir Milyonu Geçti

Kaynak: DHA

Birleşik Krallık'tan tatil için Türkiye'ye gelişlerin artması, Türk hava yolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında İstanbul aktarmalı transit uçanlar da dahil 2018 yılında 5 milyon 830 bin yolcu trafiğinin gerçekleşmesi dikkat çekti. 2017 yılında ise 4 milyon 568 bin yolcu trafiği gerçekleşmişti. Yalnızca Londra'nın Heathrow ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında yolcu trafiği ise bir milyonu aştı.Geçen yıl yüzde 36 artışla 2 milyon 254 bin Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye'ye geldi. Artış başta THY olmak üzere havayolu şirketlerinin yolcu sayıları ile doluluk oranlarına da yansıdı. Yaz aylarında yolcu trafiği artarken en fazla yolcu trafiği de Londra ile İstanbul arasında yaşandı. Londra'nın 4 havalimanı Heathrow, Gatwick, Luton ve Stansted'ten Türkiye uçuşlarında yolcu trafiği arttı.Heathrow ile Atatürk Havalimanı arasında 1 milyon 71 bin yolcu trafiğiLondra'nın sadece Heathrow Havalimanı ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında 2018 yılında taşınan yolcu sayısı ise dikkat çekti. Transit yolcular da dahil her ay 80 ila 105 bin arasında yolcu trafiği gerçekleşirken, geçen yıl Heathrow ile Atatürk Havalimanı arasında karlışıklı olarak 1 milyon 71 bin yolcu trafiği yaşandı. Bu yolcuların büyük bölümünü THY taşıdı. İstanbul Atatürk Havalimanı ile Manchester karşılıklı uçuşlarında geçen yıl 247 bin yolcu seyahat etti. Yaz aylarında Bodrum, Dalaman'a gelişler arttı.Yolcu trafiğinin yoğun olduğu yaz sezonunda yolcu trafiği artarken sadece Temmuz ayında gerçekleşen yolcu trafiği ise şöyle;Londra Gatwick-Antalya: 46 bin 649Londra Gatwick-Bodrum Milas: 17 bin 470Londra Gatwick-Dalaman: 59 bin 10Londra Gatwick-İstanbul AHL: 20 bin 597Londra Gatwick-Sabiha Gökçen: 8 bin 336Londra Gatwick-İzmir Adnan Menderes: 9 bin 585Londra Heathrow-İstanbul AHL: 105 bin 448Londra Luton-Ankara Esenboğa: 2 bin 695Luton-Antalya: 10 bin 647Luton-Bodrum: 5 bin 227Luton-Dalaman: 8 bin 245Luton-Gaziantep: 867Stansted-Antalya: 20 binStansted-Bodrum: 7 bin 426Stansted-Dalaman: 23 bin 586Stansted-İstanbul AHL: 7 bin 190Stansted-Sabiha Gökçen: 34 bin 327Stansted-İzmir Adnan Menderes: 4 bin 8462018'de Londra Heathrow-İstanbul Atatürk Havalimanı arasında taşınan yolcu trafiği(geliş ve gidiş)Aralık: 87 bin 335Kasım: 83 bin 705Ekim: 95 bin 799Eylül: 94 bin 808Ağustos: 102 bin 858Temmuz: 105 bin 448Haziran: 86 bin 581Mayıs: 87 bin 624Nisan: 94 bin 962Mart: 84 bin 467Şubat: 71 bin 373Ocak: 79 bin 437Toplam: 1 milyon 71 bin 3972018 yılında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yolcu trafiği (geliş ve gidiş)Aralık: 211 bin 236Kasım: 248 bin 363Ekim: 687 bin 387Eylül: 768 bin 182Ağustos: 834 bin 192Temmuz: 796 bin 221Haziran: 723 bin 151Mayıs: 604 bin 539Nisan: 398 bin 72Mart: 221 bin 564Şubat: 173 bin 514Ocak: 190 bin 862Toplam: 5 milyon 830 bin 283(Fotoğraflı) - İstanbul