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Atatürk havalimanı kargo bölümünde yıkım çalışmaları

İSTANBUL Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünün bir kısmında yıkım işlemleri yapılıyor.

18.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:04
İSTANBUL Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünün bir kısmında yıkım işlemleri yapılıyor. Yıkım devam ederken havalimanında askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçakları uçuşlarına devam ediliyor.
Geçen Nisan ayında 'Büyük göç' olarak adlandırılan taşınma işlemiyle sivil uçuşlar yeni açılan Havalimanı'nda yapılmaya başlanmış, Atatürk Havalimanı sivil uçuşlara kapatılmıştı. Atatürk Havalimanı'nda askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçaklarının uçuşları devam ederken, Atatürk Havalimanı kargo bölümün bir kısmı yıkılmaya başlandı. Kargo binasının çatısı sökülürken, demir iskeleti ise parçalara ayrılıyor. Yıkım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.
Atatürk havalimanı kargo bölümünde yıkım çalışmaları

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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