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Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

22.09.2019 16:38Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından duyurulan paylaşımda, "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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