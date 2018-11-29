Atatürk Havalimanı'na İnemeyen 2 Uçak Bursa'ya Yönlendirildi

İstanbul
'da, Atatürk Havalimanı
'na inemeyen 2 yolcu uçağı, Bursa Yenişehir
Havalimanı'na iniş yaptı.
Yenişehir Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak Türk Hava Yollarına ait, Trabzon-İstanbul Atatürk ve Hamburg-İstanbul Atatürk seferlerini yapan yolcu uçakları, İstanbul'daki hava trafiğinden dolayı Bursa'ya yönlendirildi.
Yenişehir Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçakları, bir süre bekledikten ve yakıt aldıktan sonra tekrar İstanbul'a hareket etti.
Yenişehir,Bursa,Mustafa Kemal Atatürk,İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 02:31