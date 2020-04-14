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Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesinin temeli ortaya çıktı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yapımına başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi.

14.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:14
Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesinin temeli ortaya çıktı
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yapımına başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin ortaya çıktığı görülüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü. Ekiplerin hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, zemin betonunun tamamlandığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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