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Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesinin temeli havadan görüntülendi

Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesinin temeli havadan görüntülendi Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yapımına başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

14.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:08
Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesinin temeli havadan görüntülendi
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yapımına başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin ortaya çıktığı görülüyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü. Ekiplerin hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü görülen görüntülerde zemin betonunun tamamlandığı görülüyor. Atatürk Havalimanı’na yapılan pandemi hastanesinin temeli havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Koronavirüs, Genel
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