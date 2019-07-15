15.07.2019 21:25
Haberler» Güncel» Haber

Atatürk Havalimanı'nda "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" programı başladı

Atatürk Havalimanı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinlik vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinlik vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Etkinlikte şehitlerin isimleri tek tek okundu, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle düzenlenen anma etkinliği başladı. Hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde simge noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinliğe vatandaşlar akın etti. Etkinlik alanına eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Gazileri tarafından karşılandı. Vatandaşların ellerindeki Türk Bayraklarıyla etkinlik alanını kırmızı beyaza bürüdüğü programda Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları dev ekrana yansıtıldı ve isimleri tek tek okundu. Program sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
(İHA)
Kaynak: İHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Son Dakika Haberleri
05:09   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
05:08   Çankırı'da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kutlandı
05:04   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
05:04   "Az gelişmiş ülkeler ve teknoloji bankası tüm ülkelerce desteklenmeli"
05:02   00.13'te Amasya'dan salalar yükseldi
05:02   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
04:59   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri