ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BEKLEYEN UÇAKLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen uçaklar havadan görüntülendi.
02.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:42
Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen uçaklar havadan görüntülendi.Türkiye 'de koronavirüs önlemleri kapsamında yurtiçi ve yurdışı çok sayıda uçuş iptal edildi. Uçuş yapamayan uçaklar da sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından sadece kargo, askeri ve özel uçuşların yapıldığı Atatürk Havalimanı iptal olan uçuşlar nedeniyle uçak parkına döndü. Havadan çekilen görüntülerde Atatürk Havalimanı'nın terminal kapılarının yanı sıra apronun büyük bir kısmına uçakların park edildiği görüldü. Tüm dünyada etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmaya başlamasının ardından, önlemler kapsamında yurtdışı ve yurtiçi seferlerinde kısıtlamaya gidilmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Atatürk Havalimanı havadan görüntüsü- İstanbul
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Kaynak: DHA
Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Güncel