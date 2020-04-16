Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Atatürk Havalimanı'nda hastane binasının yapımına başlandı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin tek katlı bina bölümünün inşasına başlandı.

16.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:48
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin tek katlı bina bölümünün inşasına başlandı. Hummalı çalışma havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi yapımına başlanan bin yataklı hastane için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü. Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda yapılan bin yataklı hastanenin inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor.
(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç - Tuncer Cengiz/İHA) Atatürk Havalimanı’nda hastane binasının yapımına başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Haberler
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Haberler ›› Güncel ››Atatürk Havalimanı'nda hastane binasının yapımına başlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Milletvekili Taşdoğan'dan STS önergesi - Haber 15:06: Japonya'dan Korona virüsü ile mücadelede yeni adım - Haber 15:06: Devrek'te esnafa kira yardımı - Haber 15:06: Yemek artıkları sokak hayvanlarına "mama" olacak - Haber 15:06: Ordu'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor