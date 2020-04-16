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Atatürk Havalimanı'nda hastane binasının yapımına başlandı

Atatürk Havalimanı'nda hastane binasının yapımına başlandı Hummalı çalışma havadan görüntülendi Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin tek katlı bina bölümünün inşasına başlandı.

16.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:24
Atatürk Havalimanı'nda hastane binasının yapımına başlandı
Hummalı çalışma havadan görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin tek katlı bina bölümünün inşasına başlandı. Hummalı çalışma havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi yapımına başlanan bin yataklı hastane için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü. Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda yapılan bin yataklı hastanenin inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor. Atatürk Havalimanı’nda hastane binasının yapımına başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel
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