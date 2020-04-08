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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.

08.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:20
İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı.
Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor. ATATÜRK HAVALİMANI’NDA HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Güncel

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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
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