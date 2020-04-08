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Atatürk Havalimanı'nda hastane inşaatı hareketliliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı.

08.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı. İş makinelerinin Atatürk Havalimanı apronuna alınmaya başlandığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından korona virüs ile mücadele için İstanbul 'da Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda iki adet bin yataklı hastane yapılacağını açıklamıştı.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bugün Atatürk Havalimanı çevresine hareketlilik başladı. Sabah saatlerinde Yeşilköy'de bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait arazide çalışmaya başlayan iş makineleri, daha sonra Atatürk Havalimanı apronuna alınmaya başladı. Havacılık Müzesi yakınında açılan kapıdan Atatürk Havalimanı apronuna giriş yapan iş makineleri ve malzeme taşıyan tırlar, kameralara yansıdı.
(Emre Baba - Sümeyye İnal/İHA) Atatürk Havalimanı’nda hastane inşaatı hareketliliği

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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