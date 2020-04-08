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Atatürk Havalimanı'nda hastane inşaatı başladı

Atatürk Havalimanı'nda hastane inşaatı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını açıkladığı hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait arazide başladı.

08.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:53
Atatürk Havalimanı'nda hastane inşaatı başladı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını açıkladığı hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait arazide başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 1000 yataklı iki hastane yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı'nın hemen yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait arazide inşaat çalışmaları başladı. Çok sayıda iş makinesinin arazide çalışmalar yaptığı görüldü. Atatürk Havalimanı’nda hastane inşaatı başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Genel

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Atatürk Havalimanı'nda hastane inşaatı başladı
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