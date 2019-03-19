Atatürk Havalimanı'nda Nijerya Uyruklu Yolcunun Midesinden 1 Kilogram Kokain Çıktı

İstanbul
DHA Atatürk Havalimanı
'nda şüphe üzerine durdurulan Nijerya
uyruklu yolcunun midesinden piyasa değeri 200 bin lira olduğu değerlendirilen, 82 adet kapsüle konulmuş bir kilogram kokain ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, 4 Mart tarihinde Atatürk Havalimanı'nda Brezilya
'nın Sao Paulo
şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya Uyruklu yolcu R.E.'yi (22) uyuşturucu madde yuttuğundan şüphelenerek durdurdu.
Yapılan incelemenin ardından R.E.'nin hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan incelemede şüphelinin piyasa değeri 200 bin lira olan daralı ağırlığı 1 kilogram gelen 82 adet kapsül (Kokain) uyuşturucu maddeyi yuttuğu tespit edildi. Uyuşturucu madde R.E.'nin vücudundan çıkarılarak, polise teslim edildi. Nijerya uyruklu R.E. 08 Mart'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Şüphelinin havalimanında çekilen görüntüleri
-Şüphelinin midesinde bulunan uyuşturucu maddeler
19.03.2019 -11.09 Haber Kodu : 190319055
İstanbul Atatürk Havalimanı, Nijerya, Güncel
Kaynak: DHA