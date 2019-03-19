19 Mart 2019, 12:28
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Polisin Şüphelenerek Durduğu Yolcunun Midesinden Piyasa Değeri 200 Bin Lira Olan Uyuşturucu Çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan Nijerya uyruklu yolcunun midesinden piyasa değeri 200 bin lira olan kapsüllü halde bir kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan Nijerya uyruklu yolcunun midesinden piyasa değeri 200 bin lira olduğu değerlendirilen, 82 adet kapsüle konulmuş bir kilogram kokain ele geçirildi.Nijerya uyruklu R.E.tutuklanarak, cezaevine konuldu.

NARKOTİK POLİSİ, ŞÜPHELİ NİJERYALI YOLCUYU DURDURDU

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart tarihinde Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya Uyruklu yolcu R.E.'yi (22) uyuşturucu madde yuttuğundan şüphelenerek durdurdu.

PİYASA DEĞERİ 200 BİN LİRA OLAN KOKAİN YUTMUŞ

Yapılan incelemenin ardından R.E.'nin hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan incelemede şüphelinin piyasa değeri 200 bin lira olan daralı ağırlığı 1 kilogram gelen 82 adet kapsül (Kokain) uyuşturucu maddeyi yuttuğu tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Uyuşturucu madde R.E.'nin vücudundan çıkarılarak, polise teslim edildi. Nijerya uyruklu R.E. 08 Mart'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Nijerya, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (12)
KONYALİ: NASİL CİKARDİLAR ACAMA
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FİKRET: Ya patlasaydı ? Adam ölmüşdü! Parasızlık ne kötü bir şey her yola göneriyor! Allah herkeze yardım etsin.
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AK OĞLAN: kokain içmek mekruhtur, alkol ve domuz eti daha zararlı
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  • BİCİBİCİ : Yoksa çarpılırsın ahahahahahaahah
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  • ÖNEMLİ : Sen şimdi Allah’ın dîni hakkında yanlış fetvâ verdin. Bunun bir hesâbı var. Fetvânı sil ve tövbe et
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